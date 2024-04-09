В Белоруссии приостановили «Гиту» и «Принцессу Канди»

В Белоруссии приостановили продажу чая «Гита» и «Принцесса Канди», сообщили в Минздраве республики. В постановлении, которое запрещает продажу пакетированного чая «Гита» и «Принцесса Канди» говорится, что продукция не соответствует заявленному требованиям по микробиологическим показателям безопасности.
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