Крым обновит порты: Яхтенные марины появятся в Ялте и Евпатории

Владимир Константинов сообщил о планах создания яхтенных марин в Ялте и Евпатории. Евпаторийский порт преобразуется в пассажирский, что будет способствовать развитию яхтенного и круизного туризма на Крымском полуострове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии