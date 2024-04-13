Губернатор Шумков заявил, что длина идущей на Курган волны составляет 30-50 км

Длина волны, которая идет на Курган из-за сброса воды в Казахстане, составляет 30-50 км. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС, передает ТАСС.
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