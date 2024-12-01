Укроп — это новая нефть

TB

Tatyana Boyko

А мне не понравилась статья! Читала, не пропуская, чтобы не думали, что вырвано из контекста. Запомните, все люди хотят мира и ждут его, несмотря на жадность некоторых. Зачем постановка дурацких вопросов? На той стороне, есть хорошие люди и ждут улучшения отношений, а может и свободы от зелеподобных!