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Укроп — это новая нефть

Укроп — это новая нефть

Чубонавт страдает и пишет в соцсети вот такое: Меня трясёт. Жене знакомая показала сообщение от своей родственницы из РФ.

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Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Идиоты !!!Гореть этим всем выродкам в Аду!!Победа будет за Россией!!!🙏🙏🙏🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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3 час.
TB
Tatyana Boyko
А мне не понравилась статья! Читала, не пропуская, чтобы не думали, что вырвано из контекста. Запомните, все люди хотят мира и ждут его, несмотря на жадность некоторых. Зачем постановка дурацких вопросов? На той стороне, есть хорошие люди и ждут улучшения отношений, а может и свободы от зелеподобных!
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Так и в Пентагоне многие за существование России в качестве сверхдержавы с ЯО. Ассигнования на стратегическое вооружение на порядки больше, чем на антитеррористическое.
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38 мин.

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