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«Юве» интересен Гимараэс. «Лион» готов отдать опорника в аренду с обязательным выкупом за 45 млн евро

Опорный полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэс привлек внимание очередного клуба. Вслед за «Арсеналом» и «Ромой» 24-летним бразильцем заинтересовался «Ювентус».

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