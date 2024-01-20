Офис Зеленского признал неприятные для хода СВО вещи

Зеленский готов на мир с Россией, но у США другие планы. СМИ: ВС РФ ударили советскими ракетами по позициям ВСУ в Одессе Источники подтвердили атаку ВС РФ советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО ВСУ в Одессе.