LG Display впервые за семь кварталов получила прибыль, но не рассчитывает на стаб...

LG Display впервые за семь кварталов получила прибыль, но не рассчитывает на стабильность в этом годуСезонный подъём спроса на смартфоны, телевизоры и ноутбуки помог LG Display завершить прошлый квартал с прибылью, как отмечает Reuters, что произошло впервые за последние семь кварталов.