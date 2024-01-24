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LG Display впервые за семь кварталов получила прибыль, но не рассчитывает на стаб...

LG Display впервые за семь кварталов получила прибыль, но не рассчитывает на стаб...

LG Display впервые за семь кварталов получила прибыль, но не рассчитывает на стабильность в этом годуСезонный подъём спроса на смартфоны, телевизоры и ноутбуки помог LG Display завершить прошлый квартал с прибылью, как отмечает Reuters, что произошло впервые за последние семь кварталов.

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