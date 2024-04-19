Михаил Кержаков о неназначенном пенальти «Краснодару»: «Меня грамотно заблокировал Кордоба, и я прыгал не в голову игрока, а просто вперед, в пространство»

«Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1) в матче 24-го тура Мир РПЛ. После игры «быки» обратились в ЭСК РФС из-за эпизода на 97-й минуте, когда, по их мнению, главный судья Сергей Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» за фол вратаря Михаила Кержакова, сыгравшего на выходе.
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