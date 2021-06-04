Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Никитенко Nikitenko
    Я уверен, что "СЛЕДУЮЩЕГО РАЗА" не будет! Россия предупредила о "следующих" последствиях. Пусть пораскинут мозговнёй,...«Наши моряки вста...
  • Александр 24
    А помните,ведь ещё даже БГТО было ( Будь Готов к Труду и Обороне).На Западе раскрыт...
  • Любовь Малова
    В то время даже не Россия,а рос.солдаты были на стороне Армении.И именно с их "помщью" был совершен геноцид в Ходжала...Армяне устали быт...

Русским нужны преграды, иначе мы просто разнесём весь мир

Русским нужны преграды, иначе мы просто разнесём весь мир

Его не любили консерваторы, ведь он был противником монархии. Его не любили большевики, ведь сам он ненавидел Карла Маркса и был убеждённым славянским и русским националистом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх