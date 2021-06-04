Русским нужны преграды, иначе мы просто разнесём весь мир

Его не любили консерваторы, ведь он был противником монархии. Его не любили большевики, ведь сам он ненавидел Карла Маркса и был убеждённым славянским и русским националистом.
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