Задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ? (!) Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки — СК Источник Задержанный замминистра обороны РФ Тимур Иванов отвечал в ведомстве за организацию управления имуществом, расквартирования войск, а также жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ.
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