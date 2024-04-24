Театр абсурда
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Театр абсурда

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Задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

Задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ? (!) Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки — СК Источник Задержанный замминистра обороны РФ Тимур Иванов отвечал в ведомстве за организацию управления имуществом, расквартирования войск, а также жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ.

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Комментарии
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Н
Николай
Россия, что: банановая республика - звания даются, даже никогда не служившим людям!?
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20 час.
Александр Рус
казнить пидараса,да и остальных проверять давно пора...кувалд на всех хватит
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20 час.

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