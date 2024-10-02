TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    пацану всего лишь 69, а уже тяжелобольной... что ,на урановых рудниках горбатил?Дочь Брюса Уиллис...
  • Надежда Белугина
    Сколько радостных моментов принёс композитор и певец Вячеслав Добрынин в каждую Российскую семью! не было тех, кто бы...Стало известно, к...
  • Вовладар Даров
    Нах...он нужен в России!!!!Эмигрировавший в ...

“От предателей денег не беру”: говорят, что Добрынин послал Пугачеву, когда та за деньги просила вернуть ее мужа на Родину

“От предателей денег не беру”: говорят, что Добрынин послал Пугачеву, когда та за деньги просила вернуть ее мужа на Родину

Алла Пугачева и Вячеслав Добрынин – две легенды российской эстрады. Но что связывало талантливых музыкантов? В музыкальных кругах всегда витает множество слухов, и недавние обсуждения, якобы, возникшего конфликта между Аллой Пугачевой и Вячеславом Добрыниным не стали исключением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх