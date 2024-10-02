“От предателей денег не беру”: говорят, что Добрынин послал Пугачеву, когда та за деньги просила вернуть ее мужа на Родину

Алла Пугачева и Вячеслав Добрынин – две легенды российской эстрады. Но что связывало талантливых музыкантов? В музыкальных кругах всегда витает множество слухов, и недавние обсуждения, якобы, возникшего конфликта между Аллой Пугачевой и Вячеславом Добрыниным не стали исключением.
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