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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куль о пенальти «Спартака»: «Не было, мне кажется. Руку мне деть было некуда, момент молниеносный»

Полузащитник Руслан Куль считает, что судья Артем Чистяков мог бы и не назначать пенальти в ворота « Оренбурга » в матче со « Спартаком ».

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