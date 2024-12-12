«Мир от Трампа» начинает обретать контуры – и очень тревожные

Одно из главных заявлений избранного президента США, сделанных им после встречи в Париже – подтверждение намерения сразу после инаугурации резко сократить (а то и прекратить) военную и финансовую поддержку Украины.
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