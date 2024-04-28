Зеленский скрыл потери армии перед новой волной мобилизации Ольга ВайленкоСогласно сообщению из The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский значительно занизил данные о потерях украинской армии, чтобы избежать паники и не сорвать предстоящую волну мобилизации.