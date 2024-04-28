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Зеленский скрыл потери армии перед новой волной мобилизации

Зеленский скрыл потери армии перед новой волной мобилизации

Зеленский скрыл потери армии перед новой волной мобилизации Ольга ВайленкоСогласно сообщению из The Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский значительно занизил данные о потерях украинской армии, чтобы избежать паники и не сорвать предстоящую волну мобилизации.

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