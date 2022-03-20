«Реал» пропустил 4 мяча от «Барсы» впервые с октября 2018-го. Тогда уволили Лопетеги

«Реал» пропустил четыре мяча от «Барселоны» впервые с 2018 года. Мадридский клуб проводит класико против «Барселоны» (0:4, второй тайм) в рамках 29-го тура чемпионата Испании.
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