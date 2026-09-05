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Мировое обозрение

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США одобрили продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб

США одобрили продажу Саудовской Аравии 10 тысяч авиабомб

Госдепартамент США дал предварительное согласие на одну из самых масштабных сделок по поставке вооружений Саудовской Аравии за последнее время.

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