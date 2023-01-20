Межвидовый учебный центр в Волжском готовит специалистов инженерных войск по уникальным специальностям

Военные инженеры востребованы не только для выполнения задач в повседневной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, – сегодня без них нельзя обойтись в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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