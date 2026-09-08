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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Весь гений Карседо держался на мастерстве Барко, судя по всему. Эсекиэль для «Спартака» – как Месси для сборной Аргентины. Без него игра рушится». Смородская о хавбеке

Экс-президент «Локомотива»  Ольга Смородская поделилась мнением о влиянии  Эсекиэля Барко на игру «Спартака».

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