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Дикий Юг - Природа Юга России

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Грипп и чума привели к подорожанию пельменей и колбас в России

Грипп и чума привели к подорожанию пельменей и колбас в России

В России наблюдается нехилый рост цен на колбасу и пельмени. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, средняя стоимость последних в несетевых розничных магазинах на данный момент составляет 394 рубля, что на 8% выше ценника в ноябре прошлого года.

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