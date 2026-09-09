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Царьград

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Пигас ведет переговоры с клубами РПЛ и Европы

Пигас ведет переговоры с клубами РПЛ и Европы

Защитник «Нижнего Новгорода» Вадим Пигас рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах. В интервью «Спорт-Экспрессу» белорусский футболист уточнил, что ведёт переговоры с несколькими командами, однако окончательное решение пока не принято.

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