Пигас ведет переговоры с клубами РПЛ и Европы

Защитник «Нижнего Новгорода» Вадим Пигас рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах. В интервью «Спорт-Экспрессу» белорусский футболист уточнил, что ведёт переговоры с несколькими командами, однако окончательное решение пока не принято.