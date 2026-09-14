Архангелогородку будут судить за систематическое насилие над дочерью

По версии следствия, женщина с 2024 по 2026 год била и душила ребенка, а также выгоняла ее из дома.По версии следствия, женщина с 2024 по 2026 год била и душила ребенка, а также выгоняла ее из дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым