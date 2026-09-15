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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о составе сборной: «Следим за Захаряном, со счетов его никто не списывает. Миронов и Антон Миранчук были бы в списке, если бы не проблемы со здоровьем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор окончательного состава национальной команды на матчи в сентябре и октябре.

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