Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Байден не одинок, в России проводится такая же политика в отношении мигрантов, один в один.Fox Business: миг...
  • ПавелЗзаварзин
    Хватит уже писать о этих фекалиях!Что России делать...
  • ПавелЗзаварзин
    С Прилепиным всё ясно... мутный господин.Бисер перед свиньями

Муниципальный депутат из Ржева создала первый серьёзный скандал предвыборной кампании.

Муниципальный депутат из Ржева создала первый серьёзный скандал предвыборной кампании.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS/MIK LAV/SHUTTERSTOCK МАРК АНДРЕЕВ БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. ПРОТИВ ПУТИНА ДВИНУЛИ "РАДИСТКУ КЭТ" Предсказание о том, что противник попытается дискредитировать выборы президента России, начинает сбываться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Каждой тва ри по паре... Ну надо же - этот сброд никак не угомонится. Но народ так и будет стоять только за Путина.
Ответить
15 час.
Александр Гранков
На то он и враг, чтобы отрабатывать свою вражескую линию.
Ответить
14 час.
елена куприянова
Зачем пиарить очередную псюху на всю страну? Никто не не знает, и не слышал бы, если БЫ вы не писали. Провокаторы.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх