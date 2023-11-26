Муниципальный депутат из Ржева создала первый серьёзный скандал предвыборной кампании.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS/MIK LAV/SHUTTERSTOCK МАРК АНДРЕЕВ БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ. ПРОТИВ ПУТИНА ДВИНУЛИ "РАДИСТКУ КЭТ" Предсказание о том, что противник попытается дискредитировать выборы президента России, начинает сбываться.
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