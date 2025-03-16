Разрыв со Стасом Пьехой, молва о романе с коллегой по «Ландышам». «Такая нежная любовь» Ники Здорик

Артистка начала путь в кино с небольших ролей, а затем засветилась в «Гардемаринах». Счастливый билет Ника Здорик вытянула, сыграв избалованную мажорку в сериале «Ландыши»: тысячи зрителей заинтересовались как карьерой, так и личной жизнью молодой актрисы.
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