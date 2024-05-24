Гранаты, клубника и грецкие орехи помогают в борьбе с болезнью Альцгеймера

Согласно новым исследованиям ученых из University of Copenhagen, опубликованным на портале Alzheimer's & Dementia, определенные вещества, содержащиеся в продуктах, таких как гранаты, клубника и грецкие орехи, могут оказать положительное воздействие на память и помочь в лечении болезни Альцгеймера.
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