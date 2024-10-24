Дзагоев попал в базу украинского «Миротворца»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Футболиста внесли в базу из-за участия в футбольном фестивале «Чемпионат победителей», который проводился 20 октября в Домодедово и проводился вместе с детьми участников СВО.
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