Дзагоев попал в базу украинского «Миротворца»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Футболиста внесли в базу из-за участия в футбольном фестивале «Чемпионат победителей», который проводился 20 октября в Домодедово и проводился вместе с детьми участников СВО.