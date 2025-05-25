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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Сенатор Клишас: отмена пенсий по возрасту невозможна

Сенатор Клишас: отмена пенсий по возрасту невозможна

Глава конституционного комитета Совета Федерации России Андрей Клишас выступил против идеи отмены пенсионных выплат по достижении определенного возраста, подчеркнув важность соответствующих гарантий, закрепленных российским законодательством.

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