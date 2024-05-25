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Иваново

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Всем спорт!

Всем спорт!

Всем спорт!Reposted (СПОРТИВНОЕ ИВАНОВО): Сегодня, 25 мая 2024 года, на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа средней школы 8 в рамках проекта "Большие семейные выходные" состоялся муниципальный этап Фестиваля ВФСК "ГТО" среди семейных команд .

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