Всем спорт!Reposted (СПОРТИВНОЕ ИВАНОВО): Сегодня, 25 мая 2024 года, на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа средней школы 8 в рамках проекта "Большие семейные выходные" состоялся муниципальный этап Фестиваля ВФСК "ГТО" среди семейных команд .
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