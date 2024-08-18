Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минфин ФРГ опроверг прекращение военной помощи Украине, но ясности больше не стало

Минфин ФРГ опроверг прекращение военной помощи Украине, но ясности больше не стало

Минфин Германии опроверг вчерашние сообщения СМИ о якобы прекращении помощи Украине с 2025 года.  По информации ведомства, часть двусторонней помощи будет перенесена на международные программы, в том числе кредиты G7 на 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

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