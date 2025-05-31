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Спички - не игрушка

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Оказался не тем за кого себя выдает: особо опасный и главный муфтий был задержан в Ростове

Оказался не тем за кого себя выдает: особо опасный и главный муфтий был задержан в Ростове

Avia.pro - СМИ В Ростове-на-Дону произошёл неожиданный поворот: Ахмед Абусупьянов, руководитель местной религиозной организации мусульман, задержан по подозрению в экстремизме.

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