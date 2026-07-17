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Царьград

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Responsible Statecraft: смена министра обороны Украины — не ошибка, а подарок Москве

Responsible Statecraft: смена министра обороны Украины — не ошибка, а подарок Москве

Отставка Федорова дала России преимущество и ослабила Зеленского.Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова нанесло серьёзный урон его имиджу внутри страны и за рубежом, считает американское издание Responsible Statecraft.

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