Responsible Statecraft: смена министра обороны Украины — не ошибка, а подарок Москве

Отставка Федорова дала России преимущество и ослабила Зеленского.Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова нанесло серьёзный урон его имиджу внутри страны и за рубежом, считает американское издание Responsible Statecraft.
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