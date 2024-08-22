The Times: опасения по поводу ядерной эскалации преувеличены

Недавно в «Таймс» вышла статья относительно вторжения ВСУ в Курскую область. Автор пытается рассуждать о целях вторжения, участии и ответственности Великобритании в этом нападении, а также о том, приведёт ли это к ядерной эскалации.
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