Посол в США Дарчиев пообещал заняться расчисткой «санкционных завалов»

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил, что на своем посту займется вопросами возвращения конфискованных объектов дипломатической собственности РФ и возобновления прямого авиасообщения между странами.
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