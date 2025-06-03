Flare, Monero и Zcash вырываются вперёд на фоне спроса на реальную полезность

Рынок альткоинов переживает смену акцентов — на первый план выходят проекты с реальной ценностью. Лидерами дня стали Flare (FLR), Monero (XMR) и Zcash (ZEC), показавшие уверенный рост на фоне заметного увеличения торговой активности и интереса со стороны трейдеров.
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