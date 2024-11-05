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Пенсии в России назвали не дающими достойного уровня жизни

Пенсии в России назвали не дающими достойного уровня жизни

Текущий формат индексации пенсий не дает российским пенсионерам надежды на достойный уровень жизни, потому что реальный рост стоимости востребованных у этой категории граждан товаров и услуг растет все равно быстрее.

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Комментарии
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Alexander Konovalov
Эльвира получила экономическое образование в Пиндосии. Это всё объясняет!
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1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
плюс к этому-астрономическую зарплату в России, а СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕЕТ ???
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1 д.

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