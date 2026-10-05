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Газета.ру

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Полковник Ходаренок: наступление России с севера поможет освободить Донбасс

Полковник Ходаренок: наступление России с севера поможет освободить Донбасс

Возможное наступление российских вооруженных сил с северных границ Украины поможет освободить Донбасс, поскольку противник будет вынужден перебрасывать части и соединения с неатакованных участков для того, чтобы задержать наступление ВС РФ.

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