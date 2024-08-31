Арест Павла Дурова: Мрак сгущается

Как сообщило накануне агентство Reuters, в парижском аэропорту Ле Бурже арестован Павел Дуров, которого оно назвало российско-французским миллиардером, основателем и генеральным директором мессенджера Telegram.
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