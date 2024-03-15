Группа “Город 312” сменила солистку из-за болезни певицы Аи

Коллектив ранее был вынужден взять творческий отпуск из-за болезни Светланы Назаренко. Теперь у группы “Город 312” появилась новая солистка, которая заменит Аю (Светлану Назаренко), вынужденную прекратить концертную деятельность из-за осложнений на связках после коронавируса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии