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Осужденная на 27 лет террористка Трепова задолжала государству сотни тысяч рублей

Осужденная на 27 лет террористка Трепова задолжала государству сотни тысяч рублей

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), накопила почти 270 тысяч рублей долга перед государством.

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