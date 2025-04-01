Осужденная на 27 лет террористка Трепова задолжала государству сотни тысяч рублей

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), накопила почти 270 тысяч рублей долга перед государством.