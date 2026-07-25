В День ВМФ ЛДПР предложила направить дополнительные средства на модернизацию судостроительной инфраструктуры

По словам лидера партии Слуцкого, военными заказами необходимо обеспечить каждый отечественный заводЛДПР представила инициативы по поддержке судостроительной отрасли и военнослужащих в День Военно-морского флота России, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
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