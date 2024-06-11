Придется раскошелиться. Приморцам назвали стоимость отдыха в санаториях

В Приморье двухнедельный санаторный отдых может обойтись почти в 60 тысяч рублей. Об этом в беседе с корреспондентом делового еженедельника «Конкурент» рассказала директор ООО «Диалог народов» Евгения Белянина, сообщает PRIMPRESS.
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