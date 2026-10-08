Медведя застрелили около кладбища в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, которого ранее заметили в районе кладбища. Об этом 9 октября сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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