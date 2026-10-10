Основателя «Рыбаря» арестовали в Черногории после запроса на съёмки в монастыре

Главное в тезисах: Задержание и высылка: Основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с супругой и коллегами задержали утром 9 октября в черногорском Рисане, а спустя восемь часов власти страны признали его угрозой национальной безопасности и депортировали.