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Мировое обозрение

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Основателя «Рыбаря» арестовали в Черногории после запроса на съёмки в монастыре

Основателя «Рыбаря» арестовали в Черногории после запроса на съёмки в монастыре

Главное в тезисах: Задержание и высылка: Основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с супругой и коллегами задержали утром 9 октября в черногорском Рисане, а спустя восемь часов власти страны признали его угрозой национальной безопасности и депортировали.

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