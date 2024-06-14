НАТО поддерживает мирный саммит по Украине и продолжит поставки оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою поддержку проведения мирного саммита для урегулирования ситуации в Украине, но подчеркнул необходимость продолжения оказания военной помощи этой стране.
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