Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских

Прав он. Русским людям следует давать российское гражданство, а не всем этим " специалистам" из Средней Азии и Закавказья...

там они не особенно полукровки, хотя бы потому как себя ведут по жизни. после 1917-го они правят балом.

Аршак Меликджанян

любая размытая формулировка в законе есть основа для толкования исполнителем по своему усмотрения, а усмотрение зависит от "полноты налитого стакана", это и есть основа для коррупции. Кстати из той же серии .... судья руководствуется законом и своим внутренним убеждением...... т.е. с утра какое есть убеждение - отсюда и будет толкование, отсюда и растут ноги всех этих безобразий.