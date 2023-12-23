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Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских

Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских

На прошедшем Всемирном русском народном соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наряду с миграционной темой, поднял такую болезненную проблему, как искусственные препоны на пути получения гражданства русскими людьми и представителями народов, близких в этнокультурном отношении русским.

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Комментарии
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Samarium
Прав он. Русским людям следует давать российское гражданство, а не всем этим &quot; специалистам&quot; из Средней Азии и Закавказья...
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13 час.
BL
Bogdan Levsky
там они не особенно полукровки, хотя бы потому как себя ведут по жизни. после 1917-го они правят балом.
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12 час.
Аршак Меликджанян
любая размытая формулировка в законе есть основа для толкования исполнителем по своему усмотрения, а усмотрение зависит от &quot;полноты налитого стакана&quot;, это и есть основа для коррупции. Кстати из той же серии .... судья руководствуется законом и своим внутренним убеждением...... т.е. с утра какое есть убеждение - отсюда и будет толкование, отсюда и растут ноги всех этих безобразий.
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10 час.

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