Брецель – традиционная немецкая выпечка. По своей сути - вкуснейший румяный крендель из дрожжевого теста.
Брецель
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Брецель – традиционная немецкая выпечка. По своей сути - вкуснейший румяный крендель из дрожжевого теста.
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