В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы. Как сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, в предстоящие три года ключевым источником роста останется развитие производственного сектора.
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