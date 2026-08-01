Марко Рубио отметил важность возобновления переговоров Москвы и Киева

Госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении США поддержать возобновление переговоров Москвы и Киева. Президент России Путин обозначил условия для мира, включая вывод войск Киева из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии