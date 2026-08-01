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Царьград

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Марко Рубио отметил важность возобновления переговоров Москвы и Киева

Марко Рубио отметил важность возобновления переговоров Москвы и Киева

Госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении США поддержать возобновление переговоров Москвы и Киева. Президент России Путин обозначил условия для мира, включая вывод войск Киева из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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