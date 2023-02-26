Власти России запретят торговлю животными в неподобающих условиях с 1 марта

Ряд новых законов ожидает россиян с 1 марта 2023 года. В частности, с этого дня начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.