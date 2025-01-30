Генпрокуратура считает, что Домодедово оказался под иностранным контролем

Надзорное ведомство потребовало изъять аэропорт в доход государстваГенпрокуратура считает, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем, пишет «Ведомости» со ссылкой на иск.
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